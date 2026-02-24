Javier Aguirre garantiza seguridad para la Selección Mexicana en el Estadio Azteca

Ante la preocupación pública de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), y con ello de la Selección de Portugal, debido a la reacción de grupos delictivos en diversas ciudades del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ´el Mencho´, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la Selección Mexicana hay confianza de que el duelo amistoso con los lusos se realizará con normalidad.

"Es normal, ellos están en su derecho de ir al día a día, de evaluar y consultar con frecuencia las circunstancias, yo los contemplo para ese partido para el mes que viene, con la participación de los europeos en fecha FIFA conforme a lo planeado, realmente yo estoy tranquilo, esperemos que el partido sea sin contratiempos", expresó Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana.

México y la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirán el 28 de marzo en un duelo de alta trascendencia, a pesar de tratarse de un choque de preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El Estadio Azteca reabrirá sus puertas tras ser sometido a trabajos de remodelación.

Además, el Estadio Azteca, que pasará a llamarse "Estadio Ciudad de México" durante la justa mundialista, tiene sus entradas agotadas para el enfrentamiento de mexicanos y de los portugueses que lidera el astro Cristiano Ronaldo, el mayor atractivo del combinado europeo.

Sin embargo, la ola de violencia por la actuación de fuerzas federales contra el líder del CJNG se convirtió en noticia internacional, lo que generó alertas de viaje para ciudadanos de otros países.

Pero el seleccionador Javier Aguirre prefirió compartir su calma, al tiempo que asegura tener garantías de seguridad para el próximo mes.

"Somos mexicanos, ciudadanos sensibles al momento que se vive, no nos compete (en Selección), estamos en lo deportivo, jugar un partido, es lo mejor en casa para seguirnos preparando hacia la fecha FIFA de marzo y es lo que a mí me corresponde.

"Me garantiza la gente de la Federación Mexicana de Fútbol que hay seguridad para todos nosotros y puedo estar tranquilo, estamos en el día a día entrenando, vamos a reconocer el campo y esperando que sea un buen partido este miércoles con Islandia".

Mientras el país se mantiene en estado de alerta, el juego de este miércoles 25 de febrero contra Islandia, en el Estadio La Corregidora de Querétaro, se mantiene sin modificaciones y con boletaje lleno; más de 30 mil espectadores se esperan.