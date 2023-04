Javier Hernández asegura que por cubrir a un compañero salió de la selección

El actual delantero del Los Angeles Galaxy, Javier Hernández aseguró para una entrevista para FOX Sports que este salió de la selección mexicana por encubrir a uno de sus compañeros, esto después de que varios jugadores de la selección fueron sorprendidos con damas de compañia.

"Me equivoqué, pero lo más importante aquí fue que lo reconocí a tiempo. El problema es que no puedo hablar porque me llevó a alguien entre las patas, yo asumí un rol de villano" dijo el delantero.

Fue en septiembre del 2019, cuando la selección se encontraba en Estados Unidos para una serie de partidos amistosos, cuando se les dio tiempo libre en Nueva Jersey, cuando varios jugadores decidieron salir con mujeres de compañía, las cuales los siguieron hasta su hotel.

Fue el Chicharito quien invitó a las mujeres a seguir a los futbolistas hasta San Antonio el 6 de Septiembre del 2019, lo que causó su salida del TRI.

Al aseverar que prefirió adjudicarse el papel de villano en toda la confusa historia, fue por salvaguardar el honor de uno de sus compañeros, Miguel Layún, quien está casado y para evitarle problemas.

"Estos dos años sabía que era un precio a pagar por el error, pero fue una decisión que yo tomé por un compañero y así va a ser. Si la gente dudó que hubo falta de interés era mentira", declaró.

Desestimó de cargar alguna culpabilidad de Gerardo Martino por no llevarlo, sin embargo, cree que fue desmedido el castigo con respecto a otros jugadores que han hecho indisciplinas.