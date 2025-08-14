Polonia-Unión aplasta a Fiorentina en contundente victoria

La escuadra de la Colonia Borja continúa intratable en la presente campaña y el pasado miércoles sumó su quinto triunfo consecutivo, tras imponerse con marcador de 3-2 ante el aguerrido Independiente de Monclova, en un nivelado encuentro que encabezó la jornada 5 de la categoría 55 años y más.

El conjunto fronterense fue guiado por el certero José Carlos Esquivel, quien firmó un valioso doblete para apuntalar el triunfo, mientras que Félix Romero aportó una diana más para asegurar los tres puntos que le permiten a la Borja alcanzar las 15 unidades y consolidarse como líder e invicto.

Por parte del Independiente, Juan Lucio y Mauricio Cantú dieron la cara con anotaciones que solo alcanzaron para recortar la diferencia en los cartones definitivos.

POLONIA-UNIÓN VENCE AL SOTANERO

En otro frente, el combinado de Polonia-Unión logró una contundente victoria de 4-0 sobre el colero general Fiorentina, en un duelo que formó parte de la quinta fecha.

El marcador se abrió temprano, al minuto 12, gracias a Abelardo Armendáriz, mientras que Bernardo Gallo amplió la ventaja justo antes del descanso, al 40´. Ya en la segunda parte, José Tobías anotó al 47´ y Juan Celerino Lira hizo lo propio al 49´ para ponerle cifras definitivas en una actuación redonda de la unión polaca, la cual llegó a 6 puntos con este resultado, mientras que la Fiorentina sigue sin conocer la victoria ni sumar unidades, estancándose en el último puesto de la tabla.