Equipos de la Liga Mayor de Fútbol Buscan Pase en Última Jornada de Temporada 2025

Una jornada crucial se disputará este fin de semana en la Liga Mayor de Fútbol, la cual llegará al cierre del calendario regular con varios equipos buscando de última hora su pase a la liguilla.

El circuito de balompié de veteranos jugará este sábado la última jornada de la Temporada 2025, con partidos que definirán el futuro de varias escuadras participantes.

El balón se pondrá a rodar a las 5:00 de la tarde en la cancha del Parque Xochipilli 1, donde el Atlético Español le hará los honores al Deportivo Pegasso en un duelo que ambos intentarán ganar para aspirar a un lugar en la "fiesta grande".

A la misma hora, los equipos de Palmeiras y Médicos saltarán al campo del Parque Xochipilli 2 para jugarse las 3 unidades, mientras que en la cancha Lorenzo Mendoza de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, los Amigos de Garín le harán frente a la escuadra de La Sierrita.

Por su parte, el silbatazo inicial sonará a las 5:30 de la tarde en la cancha de la Secundaria 1, donde la escuadra de Ferretera Villarreal recibirá la visita del Real San Francisco en partido que bajará el telón de la última jornada del calendario regular.