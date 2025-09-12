Javier Hernández y Héctor Reynoso: Duelo en el Clásico Nacional de Chivas vs. América

Mientras que Javier 'Chicharito' Hernández sigue sin jugar en Chivas, pero polemiza con furor en las redes sociales, tipos como Héctor Reynoso le ponen el pecho a las balas para defender el escudo que por años representaron.

Previo a una edición más del Clásico Nacional entre Chivas y América, el aguerrido defensor del Rebaño considera que el equipo tiene una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y cerrar esa llave de críticas por su complicado arranque de torneo.

'Por lo que significa el clásico y por las dudas que generan en cuanto al rendimiento, este partido es la gran oportunidad para ellos. Dar ese golpe de autoridad por lo que representa el América ayudaría mucho moralmente para lo que resta del torneo. Para ser sincero no es que me duela, pero me gustaría verlos mejor', señala Reynoso en una entrevista con Excélsior.

Ante las críticas que ha generado Javier Hernández, prefiere transformarlas en motivación. Considera que Hernández no ha perdido el interés por el equipo y que es cuestión de tiempo para que sus goles apaguen los señalamientos.

'Tiene todo el apoyo de mi parte, sabe que se le quiere y se le admira. Es consciente de que ha habido cosas que no lo han dejado estar físicamente al 100 por ciento, pero es un hombre comprometido, que ama a las Chivas. Genera ese tipo de críticas por lo que representa, pero confío en que cuando esté en la cancha va a callar muchas bocas con goles', destacó.

Aquellos futbolistas que como él, se morían en la cancha y ahora parecen no existir, es porque 'hace falta más cantera para tener más arraigo', considera Reynoso, quien aún recuerda con nostalgia aquel gol de casi mediocampo que le anotó al América en el lejano 2005.