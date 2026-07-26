Javier Ibarra regresa a Liga MX: Atlante empata con América

El fronterense Javier Ibarra de la Rosa volvió a ver actividad en Liga MX durante el partido entre Atlante y América, disputado el viernes dentro de la segunda fecha del Torneo de Apertura 2026, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El mediocampista de 28 años de edad ingresó a la cancha del Coloso de Santa Úrsula al minuto 76, de cambio por Eugenio Pizzuto quien fue el autor del gol con el que los Potros de Hierro rescataron un empate de 1-1 frente a las Águilas.

Ibarra registró 14 minutos jugados en el primer partido como local para el Atlante, tras su reciente retorno a la máxima división del balompié mexicano tras 12 años de ausencia. El DT Miguel Herrera le dio la confianza a Ibarra para ingresar al campo en los minutos finales del cotejo, y el fronterense cumplió con una aceptable labor de medio ofensivo.

Ibarra de la Rosa había disputado un partido de Liga MX desde el Apertura 2022, cuando militaba con el León. Anteriormente, en Liga MX defendió los colores de los Gallos Blancos del Querétaro entre 2020 y 2021, mientras que en Copa MX jugó con Atlante en 2019, y con Rayados en 2016.

Javier Ibarra llegó para jugar una segunda etapa con los Potros de Hierro en el Torneo Apertura 2024, dentro de la Liga Expansión MX, sumando a la fecha un total de 53 partidos y 5 goles anotados.