¡Bombazo en Inglaterra! Mauricio Pochettino llega al Manchester United para tomar las riendas del equipo

El Manchester United tiene nuevo director técnico. El club inglés confirmó la llegada del argentino Mauricio Pochettino, quien dejará su cargo al frente de la selección nacional de Estados Unidos para convertirse en el responsable de dirigir a los Red Devils en una nueva etapa.

La Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció la salida del entrenador mediante un comunicado, en el que precisó que Pochettino todavía estará al frente del combinado estadounidense durante los dos encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Haití. Una vez concluidos esos compromisos, viajará a Inglaterra para incorporarse a su nuevo equipo.

Antes de despedirse, el técnico sudamericano expresó su agradecimiento por la oportunidad de dirigir a Estados Unidos y reconoció el compromiso de los futbolistas, el respaldo de los aficionados y el apoyo recibido por parte de la Federación.

Asimismo, destacó el potencial del futbol estadounidense y aseguró que seguirá pendiente de la evolución de sus selecciones, desde las categorías juveniles hasta el representativo mayor.

Por su parte, US Soccer reconoció el trabajo realizado por Pochettino y su equipo de colaboradores, al señalar que contribuyeron a fortalecer la conexión entre las distintas categorías nacionales, impulsar oportunidades para jóvenes futbolistas y establecer mayores exigencias dentro del programa masculino.

Tras su partida, Steve Cherundolo será el encargado de dirigir a Estados Unidos durante la próxima ventana internacional de diciembre, con una convocatoria integrada principalmente por jugadores de la MLS. Mientras tanto, la Federación comenzará el proceso para encontrar al próximo seleccionador permanente.

Del lado inglés, el Manchester United destacó las cualidades del entrenador argentino, particularmente su propuesta ofensiva, la intensidad de sus equipos y su capacidad para desarrollar el talento individual de los futbolistas.

La llegada de Pochettino se produce después de que la directiva analizara diferentes alternativas para ocupar el puesto que dejó Michael Carrick. Entre los nombres que también estuvieron considerados figuraron Eddie Howe y Julian Nagelsmann.

El argentino cuenta con un amplio recorrido en el futbol inglés, luego de dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea, experiencia que habría sido uno de los factores importantes para su elección. Además, su nombre ya había aparecido en anteriores procesos de selección del Manchester United, específicamente en 2018, 2022 y 2024, aunque ninguna de esas oportunidades terminó concretándose.

Ahora, en 2026, Pochettino finalmente tendrá la oportunidad de dirigir a uno de los clubes más importantes de Inglaterra, en un momento complicado para la institución, que espera encontrar en el estratega argentino al hombre indicado para cambiar el rumbo del equipo.