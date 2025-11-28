Laporta critica al Real Madrid: acusa de barcelonitis y decisiones arbitrales

Joan Laporta no desperdició la oportunidad al ver un micrófono para abrir fuego mediático contra el Real Madrid al asegurar que padecen de 'barcelonitis' y que no hay equipo más favorecido en el fútbol español que ellos.

Laporta asistió a la presentación del libro Principado azulgrana: un país con sentimiento culé en Andorra, donde enfrió por completo relaciones con los blancos, cuyo presidente, Florentino, volvió a revivir el caso Negreira en la asamblea de socios unos días antes.

'Están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué', dijo Laporta para responder a los señalamientos sobre el lapso 17 años en los que la entidad blaugrana hizo pagos al vicepresidente de los árbitros, José María Enrique Negreira, por más de ocho millones de euros.

'El Barça nunca ha comprado a un árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid', dijo el presidente culé sobre los más recientes señalamientos de Pérez sobre la corrupción deportiva con el connotado caso Negreira.

Joan Laporta quitó la atención del pasado y de Negreira y la puso en el presente, en el que se dice perjudicado por las decisiones arbitrales que le han quitado al FC Barcelona la posibilidad de ser líder de LaLiga. Cuestionó los goles con los que los merengues empataron 2-2 ante el Elche, cuyo resultado los mantiene en la cima de la clasificación apenas un punto por encima de los culés.

'(Real Madrid) marca dos goles que, bajo mi punto de vista, está claro que Bellingham toca el balón con el brazo y esto le facilita el gol; y en el otro, Vinicius le rompe la nariz a Iñaki. Esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga'.

Las directivas merengues y azulgranas guardaron un periodo de no agresión en los últimos años debido al interés común de integrarse a una Superliga en Europa, pero una vez que este proyecto parece más lejano de la realidad, se ha ido reavivando su polémica.

El Real Madrid se ha apersonado en el proceso judicial del caso Negreira como afectado y no ha perdido la oportunidad de señalar como un periodo con muchas irregularidades esos 17 años en los que Negreira recibió pagos del FC Barcelona.

'Si hablan del Barça es para distraer de otras historias que no les están saliendo bien. Tal vez tengan pánico, porque el Barça está resurgiendo y podamos tener un periodo esplendoroso que quieren minimizar o desprestigiar, pero no lo vamos a permitir', reflexionó Laporta.