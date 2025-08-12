Tecolotes de los Dos Laredos remontan con jonrones en la octava tanda

Con par de jonrones en la octava tanda, ante el relevo de Chavez Fernander, los Tecolotes de los Dos Laredos remontaron la pizarra y vencieron a Acereros por pizarra de 6-3, anoche en el Uni-Trade Stadium, en el tercer juego de la serie de playoffs.

En el fondo de la primera entrada, Yadiel Hernández pegó sencillo con rodado a jardín derecho y Harold Ramírez anotó la carrera de la ventaja para los emplumados.

Posteriormente, la Furia Azul le dio la vuelta a los cartones en el quinto capítulo. José Peraza pegó doblete con elevado al prado central, empujando a Luis González y Santiago Chávez anota para tomar la delantera, mientras que Balbino Fuenmayor con sencillo al central remolcó a José Peraza para poner los cartones 3-1.

En el octavo episodio, el equipo de las Dos Naciones produjo un rally definitivo ante los lanzamientos de Fernander, para agenciarse el triunfo. Danry Vásquez con doblete remolcó a Cade Gotta, Harold Ramírez batea se mandó un jonrón con elevado por el jardín izquierdo y con Italo Motta a bordo para poner los cartones 4-3, mientras que Yadiel Hernández bateó jonrón con elevado entre los jardines izquierdo y central, con Matt McDermott al frente para sellar la ventaja final.

El abridor Austin Warner se fue sin decisión tras una sólida labor de 5 entradas en las que sólo admitió una carrera. Severino no admitió daño, Cosby aceptó 2 carreras y Fernander cargó con la derrota con 3 carreras en contra en apenas 2 tercios. Por su parte, Andrew Vásquez se agenció el acierto.