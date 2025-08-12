Contactanos
Tecolotes de los Dos Laredos remontan con jonrones en la octava tanda

En un enfrentamiento lleno de emoción, los Tecolotes de los Dos Laredos se imponen a Acereros gracias a una destacada actuación en el Uni-Trade Stadium.

Por Edson Rojas - 12 agosto, 2025 - 09:19 p.m.
Con par de jonrones en la octava tanda, ante el relevo de Chavez Fernander, los Tecolotes de los Dos Laredos remontaron la pizarra y vencieron a Acereros por pizarra de 6-3, anoche en el Uni-Trade Stadium, en el tercer juego de la serie de playoffs.

En el fondo de la primera entrada, Yadiel Hernández pegó sencillo con rodado a jardín derecho y Harold Ramírez anotó la carrera de la ventaja para los emplumados.

Posteriormente, la Furia Azul le dio la vuelta a los cartones en el quinto capítulo. José Peraza pegó doblete con elevado al prado central, empujando a Luis González y Santiago Chávez anota para tomar la delantera, mientras que Balbino Fuenmayor con sencillo al central remolcó a José Peraza para poner los cartones 3-1.

En el octavo episodio, el equipo de las Dos Naciones produjo un rally definitivo ante los lanzamientos de Fernander, para agenciarse el triunfo. Danry Vásquez con doblete remolcó a Cade Gotta, Harold Ramírez batea se mandó un jonrón con elevado por el jardín izquierdo y con Italo Motta a bordo para poner los cartones 4-3, mientras que Yadiel Hernández bateó jonrón con elevado entre los jardines izquierdo y central, con Matt McDermott al frente para sellar la ventaja final.

El abridor Austin Warner se fue sin decisión tras una sólida labor de 5 entradas en las que sólo admitió una carrera. Severino no admitió daño, Cosby aceptó 2 carreras y Fernander cargó con la derrota con 3 carreras en contra en apenas 2 tercios. Por su parte, Andrew Vásquez se agenció el acierto.

