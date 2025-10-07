Jordi Alba se despide del fútbol: el lateral de Inter Miami anuncia su retiro

La etapa de Jordi Alba como futbolista profesional ya tiene fecha de cierre. El defensor de 36 años, actualmente en Inter Miami, anunció que colgará los botines al concluir la presente temporada en la Major League Soccer (MLS). De esta forma, el español se suma a la reciente decisión de su compañero Sergio Busquets, marcando el final de una era para las figuras que brillaron junto a Lionel Messi en el FC Barcelona y ahora en el conjunto de Fort Lauderdale.

El anuncio fue realizado por el propio Alba a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida. En él, expresó sentirse pleno y agradecido por todo lo que el fútbol le ha entregado, y aseguró que es el momento adecuado para cerrar este ciclo con satisfacción.

Durante su carrera, Jordi Alba cosechó un impresionante palmarés que incluye títulos nacionales e internacionales con el FC Barcelona, la selección española y diversas competencias europeas. También destacó por su conexión en el campo con Lionel Messi, tanto en España como en su actual club, y por su contribución en asistencias y goles desde la banda izquierda.

El lateral repasó con gratitud cada uno de los clubes por los que pasó: desde sus inicios en el Atlético Centro Hospitalense y Cornellá, pasando por el Nàstic de Tarragona y Valencia, hasta alcanzar la cima en el FC Barcelona, donde vivió más de una década exitosa. También tuvo palabras de aprecio para la selección española, con la que dejó huella a nivel internacional, y para Inter Miami, su más reciente casa futbolística.

Alba llegó a la MLS hace dos temporadas, donde formó parte del proyecto liderado por Messi y Busquets. Juntos, levantaron la Leagues Cup y más tarde la Supporters' Shield. Sin embargo, antes de su adiós definitivo, el defensor aún tiene un objetivo pendiente: conquistar la MLS Cup 2025.

Con esta decisión, Jordi Alba cierra un capítulo inolvidable en la historia del fútbol, dejando una huella profunda tanto en Europa como en Norteamérica.