Donald Trump critica elección de Bad Bunny en Super Bowl LX

WASHINGTON – El presidente Donald Trump ha intensificado la controversia en torno al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, al calificar de "ridícula" la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny para encabezar el show en solitario. En una entrevista televisada con Greg Kelly en Newsmax, Trump expresó su rechazo total a la decisión, afirmando que nunca había oído hablar del artista y que la elección era "una locura".

La decisión de la NFL, Apple Music y Roc Nation de seleccionar a Bad Bunny, el primer artista masculino latino en encabezar el espectáculo, ha generado una división marcada en Estados Unidos. El presidente Trump aprovechó la entrevista para criticar las decisiones culturales de los organizadores: "No sé quién es, no sé por qué lo están haciendo. Es como una locura... Creo que es absolutamente ridículo".

Campaña de rechazo desde la Casa Blanca

La crítica de Donald Trump no es un incidente aislado. La elección de Bad Bunny ha sido blanco de ataques por parte de varios funcionarios conservadores.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, advirtió previamente que agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) estarían "por todas partes" durante el Super Bowl, sugiriendo un operativo migratorio.

Corey Lewandowski, asesor del DHS, tildó la elección de Bad Bunny de "vergüenza", argumentando que el artista "parece odiar tanto a Estados Unidos".

Otras figuras conservadoras, como la primera dama de Florida, Casey DeSantis, y la expiloto Danica Patrick, también se han sumado a las críticas, cuestionando la relevancia del cantante y el uso del español en un evento tan "americano".

Bad Bunny defiende su participación y cultura

A pesar de la ola de ataques, Bad Bunny ha respondido a la controversia con ironía y dignidad. En su monólogo de Saturday Night Live, bromeó sobre el backlash conservador, aunque también reafirmó el significado cultural de su participación: "Es más que un logro personal, es un logro para todos nosotros. Muestra nuestra huella y nuestra contribución a este país, que nadie podrá borrar ni quitar jamás".

La NFL ha defendido su decisión, argumentando que Bad Bunny representa la creciente diversidad del país. No obstante, la controversia generada por el presidente Donald Trump subraya la politización del Super Bowl y el constante enfrentamiento cultural en Estados Unidos.