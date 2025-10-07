Trevor Lawrence lidera victoria épica sobre los Chiefs de Kansas City

CHICAGO – El quarterback de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, tuvo una actuación estelar que culminó en una victoria de 31-28 sobre los Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes. Con este resultado, los Jaguars no solo mejoraron su balance a cuatro victorias y una derrota en la NFL, sino que también pusieron fin a una racha de ocho derrotas consecutivas ante los Chiefs, a quienes no vencían desde 2009.

Lawrence demostró ser una amenaza dual, destacándose tanto por aire como por tierra. Finalizó el partido con 221 yardas lanzadas (18 de 25 en pases) y un pase de anotación, además de sumar 54 yardas y dos touchdowns por acarreo, incluido el que selló el triunfo a falta de 23 segundos en el reloj.

Mahomes y la intercepción que cambió el juego

El partido comenzó con un dominio de los Kansas City Chiefs, que tomaron una ventaja inicial de 14-0. Sin embargo, la reacción de los Jacksonville Jaguars fue contundente y se aceleró con un error clave de Patrick Mahomes.

El mariscal de campo de los Chiefs, que terminó con 318 yardas lanzadas, sufrió una intercepción espectacular que se convirtió en un pick-6 de 99 yardas de Devin Lloyd. Este giro en el partido provocó un parcial de 21-0 a favor de los Jaguars, quienes tomaron la ventaja y no la soltaron, a pesar de los intentos de remontada de los Chiefs en el último cuarto.

Dolphins y el impacto en el panorama de la AFC

La derrota deja a los Chiefs con un balance negativo de dos victorias y tres derrotas en la temporada, mientras que los Jaguars se consolidan como un equipo a seguir en la Conferencia Americana.

Este resultado también tiene implicaciones en la división, ya que ocurre en el contexto de la reciente y grave lesión de Tyreek Hill, exjugador de los Chiefs y actual figura de los Miami Dolphins. La victoria de Lawrence sobre el equipo de Mahomes subraya la creciente competencia dentro de la NFL y el excelente momento que vive la ofensiva de Jacksonville.