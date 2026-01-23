Interés del PAOK de Grecia en Jorge Sánchez de Cruz Azul

El mercado de fichajes vive horas clave en Cruz Azul y el panorama sigue siendo incierto en La Noria. Mientras las salidas no terminan de concretarse y las incorporaciones se mantienen en pausa, un nuevo frente se abre con la información que llega desde Europa: el PAOK de Grecia ha mostrado interés en el lateral derecho Jorge Sánchez.

La situación no es sencilla para la directiva celeste. Actualmente, Cruz Azul no cuenta con otro carrilero derecho nominal, por lo que permitir la salida de Sánchez implicaría resolver esa posición en un lapso menor a dos semanas. Por esta razón, tanto la directiva como el cuerpo técnico han sido claros: la única vía para dejarlo salir es que el club interesado pague la cláusula de rescisión, evitando así desarmar una zona clave del equipo.

Más allá del aspecto contractual, la posible salida de Jorge Sánchez al fútbol europeo podría resultar benéfica en el plano deportivo. Volver al Viejo Continente le permitiría mantenerse en un nivel de competencia alto, algo que podría jugar a su favor de cara a la Selección Mexicana y al Mundial de 2026, una cita que cada vez está más cerca. Una decisión de este tipo podría ser determinante para ganarse un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre.

El PAOK, dirigido por el rumano Razvan Lucescu, atraviesa un gran momento. Es líder de la Superliga de Grecia, empatado en puntos con el AEK pero con mejor diferencia de goles, y además compite en la Europa League. En caso de concretarse el fichaje, Jorge Sánchez se reencontraría con Giorgos Giakoumakis, delantero de Cruz Azul que actualmente se encuentra a préstamo en el conjunto griego, lo que podría facilitar su adaptación.