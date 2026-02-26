El PAOK de Jorge Sánchez y otros mexicanos quedan fuera de Europa

CIUDAD DE MÉXICO 26-Feb-2026 .-El PAOK de Jorge Sánchez, Fenerbahçe de Edson Álvarez y el Celtic de Julián Araujo quedaron eliminados en los Playoffs de la Europa League.

Noche triste para los tricolores en Europa.

El PAOK de Jorge Sánchez, el Fenerbahçe de Edson Álvarez y el Celtic de Julián Araujo quedaron eliminados en los Playoffs de la Europa League.

El único de los mexicanos que vio minutos en su respectivo partido fue el lateral ex de Cruz Azul, quien fue titular en la caída 1-0 (3-1, global) con el Celta de Vigo.

Sánchez completó todo el partido.

Álvarez no fue convocado para la Vuelta de los turcos ante el Nottingham Forest, que ganaron el partido 2-1, pero perdieron 4-2 el global.

El ex del Ajax, West Ham y América se sometió a una operación en el tobillo derecho el pasado 17 de febrero y no se ha determinado tiempo para volver a las canchas.

Antes del juego de su club, mandó un mensaje en Instagram junto a fotos de su recuperación. "Aprender a ser firme en la incertidumbre, eso es crecimiento real", escribió.

Araujo, por su parte, tampoco fue convocado para el compromiso del cuadro escocés ante el Stuttgart.

Los del Reino Unido ganaron 1-0, perdiendo 4-2 el global.