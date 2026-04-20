Mourinho genera incertidumbre sobre su futuro en Benfica

José Mourinho lo volvió a hacer. El estratega portugués, fiel a su estilo irónico y desafiante, ha puesto a temblar a Lisboa con sus últimas declaraciones. A pesar de tener contrato vigente, 'Mou' no garantizó su continuidad en el Benfica, dejando la puerta abierta a un movimiento que sacudiría el mercado europeo este verano.

Durante conferencia de prensa, el técnico fue cuestionado sobre si cumplirá su vínculo hasta 2027. Fiel a su esencia, respondió con una pregunta que dejó a todos helados: "¿Quién puede garantizar lo que sucederá en el fútbol?".

Aunque el conjunto encarnado marcha con paso firme tras vencer al Sporting de Portugal en el clásico, la ambigüedad de Mourinho sugiere que su ciclo podría terminar mucho antes de lo esperado si la voluntad del club cambia al final de la temporada.

El "coqueteo" de Mourinho con la incertidumbre no es casualidad. En Europa ya corren los rumores que lo colocan en dos destinos de alto impacto:

Real Madrid: Un posible segundo baile en el Bernabéu siempre está en el radar.

Newcastle: El ambicioso proyecto de la Premier League que busca un líder con "sangre fría".

Pese a los rumores de salida, el portugués recordó que, al final del día, él tiene la última palabra. "Soy el dueño de mis decisiones", afirmó.