Colonia Obrera y Cuervos se enfrentan en semifinal del Torneo de Fútbol en Monclova

El Torneo de Copa de la Liga Municipal de Fútbol entrará en una etapa determinante este fin de semana, al disputar jornadas de semifinal y tercera ronda en sus diferentes categorías.

En uno de los partidos más atractivos de la cartelera dominical, los equipos de Colonia Obrera y Cuervos jugarán por el pase a la final de la división Premier Plus. Ambas escuadras saltarán a la cancha de AV Sport en punto de las 11:00 de la mañana en busca de un triunfo que les abra la puerta de última instancia de la justa copera, donde Atlético Oriente ya espera rival.

Por otro lado, en la categoría Premier se jugará ronda semifinal. En un frente, Pimsa y Bucaneros disputarán el pase a la final en partido que se escenificará en la cancha de AV Sport a las 9:00 de la mañana, mientras que un par de horas más tarde, Real Colo Colo y Potros del Río harán lo propio en el campo de la colonia 21 de marzo.

La competencia por la Copa continuará con la tercera fase en la categoría de Primera Fuerza, donde Deportivo MCD y Deportivo Torres jugarán a las 9:00 de la mañana en la cancha "Chavín" Rivera, mismo escenario en el que Aguilar City le hará los honores al Deportivo Dos Amigos a las 11:00 horas, buscando colocarse en la instancia semifinal.

En Intermedia, los Amigos de Juan se medirán al Deportivo Praderas en AV Sport a las 9:00 de la mañana, en tanto que Deportivo Socorro y Mazatlán FC saltarán a la cancha de Asturias a las 11:00, por el pase a la semifinal; por último, en Segunda Fuerza, Halcones y Deportivo 20 se verán las caras en la cancha de la colonia 21 de marzo, en tanto que Deportivo Chacón y Legendarios medirán fuerzas en Asturias, en doble cartelera de las 9:00 horas.