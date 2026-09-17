Necaxa se recupera y vence a Aguirre Autolíneas: 2-1

El Necaxa tuvo la capacidad para reponerse de una tempranera desventaja y vino de atrás para vencer a la escuadra de Aguirre Autolíneas por la mínima diferencia de 2-1, en partido programado dentro de la séptima jornada de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

El cronómetro marcaba el minuto 6 del primer tiempo cuando José Martínez mandó el esférico al fondo de la red y puso al frente a los transportistas, quienes buscaban consolidarse como líderes y mantener el invicto.

Sin embargo, el Necaxa respondió oportunamente y encontró el empate al minuto 20 con un tanto de Noé Medrano, mientras que al 36' Gustavo Córdova anotó el segundo gol que a la postre sirvió para asegurar el triunfo.

La oncena necaxista capitalizó el resultado para llegar a 16 unidades y tomar la segunda posición con mejor diferencia de goles que Aguirre Autolíneas, conjunto que sufrió su primer descalabro y se quedó con 16 puntos.

Félix Romero salió a la cancha con la mira puesta sobre el arco del DTCO y terminó firmando un hat-trick para apuntalar el triunfo de la Colonia Borja por marcador de 5-0, en otro partido de la cartelera disputada el miércoles por la tarde.

El letal "11" de la escuadra fronterense se despachó con anotaciones a los minutos 35, 38 y 59 para soportar la goleada, la cual fue complementada con tantos de David Coltellei al 41' y 55'. La victoria mejoró la productividad de la Borja a 13 puntos, mientras que los Tecos se quedaron en la parte baja de la tabla con 6.