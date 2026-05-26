Green Bay Packers en crisis tras arresto de Josh Jacobs

Green Bay atraviesa una de sus peores rachas en años recientes dentro de la NFL. Tras una temporada 2025 irregular y con lesiones que afectaron su ofensiva, los Packers buscan reconstruir su identidad en 2026, pero los problemas extradeportivos amenazan con complicar aún más la situación.

Ahora, la noticia del arresto de su corredor estrella, Josh Jacobs, ha sacudido a la organización y a sus aficionados.

Jacobs, quien firmó un contrato de cuatro años y 48 millones de dólares en 2024 y ha sido pilar del ataque terrestre con más de 1,000 yardas en su primera temporada con el equipo.

El pasado sábado 23 de mayo de 2026, oficiales del Hobart-Lawrence Police Department en Brown County, Wisconsin, respondieron a una llamada por disturbio doméstico que involucraba a Jacobs. Tras una investigación, el running back de 28 años se entregó voluntariamente este martes 26 de mayo y fue ingresado en la cárcel de Brown County.

Jacobs enfrenta cinco cargos relacionados con violencia doméstica:

- Agresión - Abuso doméstico

- Daño criminal a la propiedad

- Conducta desordenada

- Estrangulamiento y sofocación

- Intimidación a la víctima

Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre la víctima ni el contexto exacto del altercado, ya que la investigación sigue en curso y los cargos formales aún no han sido presentados en corte.

Los Packers confirmaron estar al tanto del arresto pero se limitaron a decir que seguirán el proceso legal y la política de conducta personal de la NFL, sin ofrecer más comentarios.

Los abogados de Josh Jacobs, David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence Duchac, emitieron un comunicado en el que rechazan enfáticamente las acusaciones. "Josh niega vehementemente las alegaciones, y este asunto se encuentra en las etapas iniciales de la investigación con evidencia importante que aún no se ha hecho pública. Pedimos justicia y mesura mientras el proceso judicial sigue su curso", se lee en el comunicado.

Este es el segundo incidente legal conocido de Jacobs en su carrera profesional. En enero de 2021, cuando jugaba para los Las Vegas Raiders, fue arrestado por sospecha de conducir bajo influencia (DUI) tras un accidente de un solo vehículo en Las Vegas. Sin embargo, finalmente no fue acusado de DUI, sino solo de "failure to exercise due care" (falta de cuidado al conducir).