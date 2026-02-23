Juan Contreras y Mario Cabrera guían a Indios en triunfos sobre Piratas

Juan Contreras y Mario Cabrera tuvieron dominantes actuaciones en el montículo del Deportivo AHMSA y soportaron el par de triunfos de Indios sobre Piratas, al enfrentarse el pasado domingo dentro de la segunda fecha de la Liga de Béisbol 'Jesús Armendáriz'.

En la primera confrontación de la doble jornada que tuvo como escenario el campo 3, la tribu se impuso por pizarra de 6 carreras contra 2, con victoriosa apertura de Juan Contreras y una ofensiva liderada por Emiliano Gutiérrez con marca de 4-3, mientras que Mario Cabrera Jr. y Sergio Gutiérrez pegaron de 5-3.

En la primera entrada, Sergio Gutiérrez pegó jonrón de 2 carreras para poner al frente a los Indios, luego, Edgar Barroso y Emiliano Gutiérrez sumaron 2 rayitas más en la tercera tanda, mientras que Juan Rivas y el mismo Gutiérrez timbraron en el cuarto capítulo para consumar la ventaja.

Por su parte, los filibusteros descontaron con anotación de Eduardo González en la cuarta entrada, y Dominik Aguirre timbró en la quinta para cerrar la cuenta, a la vez que Cristo Reyes salió con la derrota tras lanzar toda la ruta.

Posteriormente, Jonathan Mares lució en la registradora con efectividad de 3-3, incluyendo un jonrón, para liderar la victoria de Indios por pizarra de 7-3 sobre Piratas, en el segundo juego de la tarde.

En el quinto capítulo, con el score empatado 2-2, Kevin Mena inició un rally de 3 carreras que despegó a la tribu, secundado por Mares y Sergio Gutiérrez. Después, en la sexta tanda, Jonathan Mares pegó cuadrangular con Mena a bordo para ampliar la diferencia 7-2 y asegurar el resultado, mientras que Piratas alcanzó a maquillar la derrota en la parte baja de la séptima tanda con una rayita pintada por Emmanuel Contreras.

En el montículo, Mario Cabrera se anotó el éxito frente a Juan Rodríguez, lanzando ambos toda la ruta. Con este par de aciertos, los Indios se ponen con marca de 3-1, mientras que los filibusteros se quedaron con un triunfo y 3 derrotas.