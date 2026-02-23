Rubén Martínez anota tres goles y lleva a Independencia a la victoria

La defensiva del Juventus no tuvo la capacidad para hacerle frente a Rubén Martínez, quien tuvo una tarde inspirada y se erigió como el principal artífice de la victoria del Independencia por marcador de 4-3, en encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

El dorsal "3" de la "Inde" inició el torneo con la puntería bien afinada y lo demostró al despacharse con 3 anotaciones que valieron para definir el triunfo, en reñido duelo de la categoría Master Más de 40 años.

Por su parte, Cristian Ibarra se hizo presente con un tanto para ponerle el cerrojo a la ventaja, mientras que el aguerrido Juventus contó con goles de Adrián Ramos, Francisco Mancha y Mario Pinales para aminorar la diferencia en los cartones.

La Raza respondió en la parte complementaria y sumó sus primeros tres puntos de la campaña al vencer al representativo de Nadadores, en duelo que formó parte de la jornada inaugural del circuito de balompié de veteranos.

La escuadra de Nadadores logró ponerse al frente del marcador con un gol de Ezequiel Marines al minuto 36, sin embargo, en la parte complementaria vino la respuesta de La Raza, la cual le alcanzó para remontar de la mano de un contundente José Fernando Mata, quien anotó a los minutos 60 y 67 para asegurar una apretada victoria.