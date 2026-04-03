Juan Pablo Montoya critica a Max Verstappen tras Gran Premio de Japón

El expiloto Juan Pablo Montoya lanzó una dura crítica contra Max Verstappen tras las declaraciones del neerlandés sobre un posible retiro prematuro de la Fórmula 1. El siete veces ganador de grandes premios instó al vigente tetracampeón a cesar sus quejas contra el nuevo reglamento y cumplir con su rol en la parrilla.

Verstappen expresó su frustración tras finalizar en la octava posición del Gran Premio de Japón el domingo pasado. El volante de Red Bull calificó como deficientes los nuevos monoplazas y las normativas técnicas que debutaron esta temporada, admitiendo que considera abandonar la categoría al finalizar el calendario actual.

"Si no estás contento con ser piloto de F1, deberías irte", declaró Montoya.

Montoya, quien compitió para Williams y McLaren, se alineó con la postura del analista Martin Brundle al señalar que ninguna figura individual posee mayor relevancia que la estructura del deporte. El colombiano sugirió que la actitud de Verstappen responde más a la falta de competitividad de su vehículo que a una cuestión de principios técnicos.

"Ten el valor de defender tus convicciones. Si no estás de acuerdo con las reglas, habla con la gente en lugar de amenazar con irte. Eso no va a servir de mucho".

El neerlandés mantiene un contrato con Red Bull tasado en 55 millones de dólares anuales hasta 2028, aunque el documento incluye una cláusula de rescisión para el final de la presente campaña. Dicho apartado le permitiría quedar libre si no se ubica entre los dos primeros puestos del campeonato mundial antes del receso de verano.

Tras los resultados en Suzuka, Verstappen ocupa la novena posición de la tabla general con una desventaja de 55 puntos respecto al sublíder del campeonato, George Russell. Montoya comparó la situación contractual y anímica del piloto con una relación fallida donde la permanencia forzada sólo genera infelicidad para ambas partes.

"Es como cuando estás casado y la otra persona no quiere estar contigo, ¿qué vas a hacer? Si la otra persona decide que no eres la persona con la que quiere pasar el resto de su vida, tanto si intentas retenerla como si no, va a ser infeliz. Y te va a agarrar por los testículos, te va a usar y luego te va a abandonar".

La advertencia de Montoya enfatizó que el uso del retiro como herramienta de presión para modificar reglamentos suele ser ineficaz debido a la inercia propia de la industria automotriz. El colombiano recordó que la salida de un piloto de élite rara vez garantiza un retorno exitoso a los asientos principales.

"El deporte es más grande que una sola persona. Y lo es. Por muy importante que sea esa persona, el deporte es más grande. El problema de irse, si realmente sólo te vas para presionar a que cambien las normas, es que el deporte seguirá adelante sin ti".

La Fórmula 1 entrará en un periodo de pausa de cinco semanas antes de retomar actividades en el Gran Premio de Miami, programado para el próximo 3 de mayo.