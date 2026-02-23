Vicente Velázquez imparte seminario de kobudo en Monclova

Con la participación de diversas escuelas de karate de la Región, este fin de semana se llevó a cabo un destacado seminario de kobudo en las instalaciones del Club Atlético Monclova, evento que reunió a más de una veintena artemarcialistas interesados en aprender sobre el manejo de armas tradicionales japonesas.

El seminario fue impartido por el sensei Vicente Velázquez Arriaga, director técnico de la escuela Shito Kai Omega de Sabinas, quien visitó Monclova con el objetivo de fortalecer los lazos entre escuelas hermanas y promover el conocimiento del kobudo, disciplina milenaria enfocada en el uso de armas originarias de Okinawa.

En una sesión que extendió por más de dos horas, los asistentes recibieron instrucción teórica y práctica sobre el uso del bo, un bastón de madera de aproximadamente 180 centímetros de largo, considerado una de las armas más representativas del kobudo okinawense. El entrenamiento se centró en técnicas básicas de manejo, desplazamientos, defensa y contrataque, siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

"Estamos trabajando para difundir el arte del kobudo, que es el uso de armas tradicionales originarias de Okinawa, con las escuelas hermanas de aquí de Monclova. Esta vez impartimos un seminario de técnicas de bo, en el que entrenamos defensa y contrataque", señaló Velázquez Arriaga en entrevista para Periódico La Voz.

El sensei destacó el entusiasmo y compromiso de los jóvenes participantes, quienes mostraron disciplina y respeto durante toda la jornada. "Los muchachos participaron con mucho entusiasmo, aprendieron bastante y se concientizaron que el bo no es un juguete, es un arma y se le debe tratar como tal", subrayó.

Además del trabajo técnico, el seminario sirvió como una introducción formal al milenario arte del kobudo, sentando las bases para futuras capacitaciones. Velázquez Arriaga adelantó que próximamente se organizarán más sesiones enfocadas en otras armas tradicionales japonesas como el nunchaku, el sai y la tonfa, tanto con fines competitivos como de defensa personal.

El evento contó también con el respaldo de los senseis Carlos Herrera y Miguel Flores, quienes acompañaron en la organización y supervisión de las actividades. La jornada concluyó con una charla motivacional dirigida a los jóvenes artemarcialistas, varios de los cuales se encuentran en plena preparación para el Campeonato Nacional de Karate que se celebrará los días 7 y 8 de marzo en Monterrey, Nuevo León.