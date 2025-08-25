Julio César Chávez Jr. enfrentará proceso legal en libertad

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, fue liberado este domingo 24 de agosto del penal de Hermosillo, Sonora, tras recibir el beneficio de la libertad condicional.

La decisión fue tomada por el juez Enrique Hernández Miranda durante una audiencia celebrada el sábado 23 de agosto, argumentando razones de seguridad para permitir que el exboxeador enfrente su proceso en libertad.

Chávez Jr. fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas luego de haber sido deportado desde Estados Unidos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no logró sustentar su permanencia en prisión preventiva, lo que también influyó en la resolución judicial, según explicó su abogado, Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo.

Libertad con restricciones

De acuerdo con información de la agencia AP, Chávez Jr. abandonó el penal durante la madrugada, en un operativo discreto que buscó preservar su seguridad y privacidad. A pesar de su liberación, tiene estrictamente prohibido salir del país, ya que deberá continuar enfrentando su proceso legal en México.

El caso de Julio César Chávez Jr. ha generado gran atención mediática, tanto por los delitos que se le imputan como por su relación con una de las figuras más reconocidas del boxeo nacional.