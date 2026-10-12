¡Penta conquista Money in the Bank 2026 y va por uno de los máximos títulos de WWE!

El talento mexicano volvió a destacar en la WWE con la victoria de Penta en Money in the Bank 2026. El originario de Ecatepec se quedó con el maletín tras imponerse en una intensa lucha de escaleras, resultado que le garantiza la posibilidad de competir por uno de los campeonatos más importantes de la empresa.

¿Cómo ocurrió la victoria de Penta?

La contienda reunió a seis luchadores: Penta, CM Punk, Kevin Owens, Trick Williams, Je´Von Evans y Bron Breakker, quienes se enfrentaron con el objetivo de descolgar el maletín suspendido sobre el cuadrilátero y obtener el contrato que otorga una oportunidad por un título mundial.

El desenlace llegó cuando Penta conectó un Mexican Destroyer sobre Bron Breakker, quien era el último contrincante que aún podía disputar el contrato. Con Breakker fuera de combate, el mexicano aprovechó la oportunidad, subió por la escalera y descolgó el maletín para sellar su triunfo.

Detalles de la victoria y sus implicaciones

Gracias a esta victoria, Penta tendrá un plazo de 12 meses para hacer válida su oportunidad titular y elegir entre dos campeonatos: el Campeonato de la WWE, actualmente en manos de Sami Zayn, o el Campeonato Mundial Pesado, que pertenece a Roman Reigns.

El resultado también abre una nueva posibilidad para el luchador mexicano, quien ya logró conquistar el Campeonato Intercontinental y ahora podrá aspirar a uno de los cinturones principales de la compañía.

En otros resultados destacados, Roman Reigns conservó el Campeonato Mundial Pesado tras defenderlo con éxito frente a LA Knight, mientras que Sami Zayn continúa como campeón de la WWE.

Con el maletín en su poder, Penta tendrá un año para decidir cuándo y contra quién buscará dar el siguiente paso en su carrera dentro de la WWE.