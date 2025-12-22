Acereros de Monclova ficha a Mike Kickham para la temporada 2026

Acereros continúa reforzando su staff de pitcheo rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, y recientemente anunció la incorporación del zurdo estadounidense Mike Kickham, quien cuenta con 4 años de experiencia en Grandes Ligas.

El originario de San Luis, Misuri, de 37 años de edad, 1.93 m de estatura y 99 kilogramos de peso, llegará a la Furia Azul para robustecer la rotación de abridores de la próxima campaña.

El pasado verano, Kickham registró números destacados en la Atlantic League, los cuales llamaron la atención de Acereros. Con el equipo de York, tuvo 8 aperturas y dejó su marca en 7-0, registrando 47 ponches y 12 bases por bola, con una efectividad de 3.97.

En las Mayores, Mike Kickham debutó en la temporada 2013 con los Gigantes de San Francisco, posteriormente, en 2020 jugó para los Medias Rojas de Boston y en 2021 vistió la camisola de los Dodgers de Los Angeles.

Kickham es el segundo lanzador anunciado hasta el momento como refuerzo para la Temporada 2026 del béisbol mexicano de verano, ya que en días pasados, la organización monclovense también confirmó la llegada del dominicano Iván Armostrong.