Karateca monclovense Ana Victoria Muñoz Saucedo, galardonada por sus logros

La karateca monclovense Ana Victoria Muñoz Saucedo fue galardonada este fin de semana con el Premio Estatal de la Juventud 2025 "Jóvenes Gigantes", por su sobresaliente trayectoria y logros a nivel nacional e internacional.

La joven atleta recibió el reconocimiento de manos del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, durante una emotiva ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno.

El evento reunió a 33 jóvenes coahuilenses destacados en diferentes ámbitos como la ciencia, cultura, compromiso social y deporte, siendo Ana Victoria una de las figuras más reconocidas por su destacada participación en competencias de alto nivel, donde ha puesto en alto el nombre de Coahuila y México.

Entre sus logros más recientes, Ana Victoria Muñoz Saucedo conquistó la medalla de bronce en la modalidad de kumite, dentro de la categoría de los -68 kilogramos, en los Juegos Panamericanos Junior celebrados hace unos días en Asunción, Paraguay, donde enfrentó a competidoras de élite del continente.

Previamente se alzó con la medalla de oro en la prestigiosa Karate Youth League celebrada en Monterrey, compartiendo podio con figuras internacionales como Fériame Ettaleb, de Túnez, y María Aguilar, de Guatemala, lo que consolidó su posición como una de las karatecas juveniles más prometedoras del país.

De manos del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Muñoz Saucedo recibió el galardón y un importante estímulo económico, como premio a su esfuerzo y disciplina.