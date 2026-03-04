Karatekas de Coahuila se preparan para el Campeonato Nacional en Monterrey

La delegación de Coahuila cerró filas y declaró lista su participación en el 9º Campeonato Nacional de Karate Do y Kobudo, que se celebrará los días 6 y 7 de marzo en el Gimnasio Nuevo León Unido, escenario que reunirá a lo más selecto del talento marcial del país.

Un contingente de 60 karatekas provenientes de escuelas de Monclova, Sabinas y Saltillo se reportó en óptimas condiciones para encarar la justa nacional. El grupo está conformado por atletas de distintas categorías, entre infantiles y juveniles, y con competidores que ostentan grados que van desde cintas blancas hasta negras.

Durante las últimas semanas, los karatekas sostuvieron una preparación intensa bajo la supervisión del equipo de entrenadores de la Asociación de Karate y Artes Marciales de Coahuila. Las sesiones incluyeron trabajo técnico en kata y kumite, kobudo, fortalecimiento físico, estrategia de combate y prácticas específicas de kobudo, disciplina tradicional que incorpora el manejo de armas como el bo y los sais.

Con altas expectativas de figurar en el medallero nacional, la comitiva coahuilense emprenderá el viaje este fin de semana a la capital de Nuevo León, donde buscará consolidar el esfuerzo realizado en cada entrenamiento. La meta no solo es subir al podio, sino también sumar experiencia y fogueo en un evento que año con año incrementa su nivel competitivo.

"Los muchachos realizaron una gran preparación, fue muy exigente el nivel de entrenamiento y esperamos hacer valer esto en el medallero", declaró el profesor Miguel Flores, presidente de la Asociación, en charla con Periódico La Voz.