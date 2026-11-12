Tigres prepara cambios en su directiva: Santiago Baños y Barros Schelotto son opciones

Los Tigres de la UANL podrían experimentar una renovación importante en su estructura deportiva de cara a sus próximos compromisos. Ante la posible salida de Carlos Emilio González, la directiva universitaria ya analiza diferentes perfiles para ocupar la presidencia deportiva y fortalecer su proyecto futbolístico.

De acuerdo con información de fuentes consultadas por ESPN, Santiago Baños, actual presidente del América, y Jorge Domene se encuentran entre las principales alternativas para asumir esta responsabilidad.

Aunque Baños ya habría recibido un acercamiento por parte de la institución regiomontana, su posible llegada todavía no está definida, pues los dirigentes continúan evaluando a otros candidatos con experiencia en la administración del futbol.

Santiago Baños y Jorge Domene, los principales candidatos

El nombre de Santiago Baños destaca entre las opciones que analiza Tigres debido a su experiencia en la gestión deportiva y su actual responsabilidad dentro del América.

Sin embargo, Jorge Domene también aparece como un perfil importante. Se trata de un empresario regiomontano que anteriormente formó parte de la estructura directiva de Tigres, donde se desempeñó como vicepresidente en 1996.

Según las fuentes citadas por ESPN, Domene mantiene conversaciones avanzadas, aunque la lista de aspirantes continúa abierta y los diferentes perfiles seguirán bajo consideración.

Juan Pablo Vigón y Pável Pardo también interesan a Tigres

Los movimientos que contempla la institución no se limitarían a la presidencia deportiva. La directiva también estaría interesada en incorporar a una figura que funcione como enlace entre los jugadores y los altos mandos del club.

Entre los nombres que aparecen en esta posibilidad está Juan Pablo Vigón, quien está próximo a concluir su contrato como futbolista y ya había tenido acercamientos para integrarse a la estructura de Tigres Femenil.

Otro personaje que despierta interés es Pável Pardo, cuyo perfil también estaría siendo considerado por los responsables de la dirigencia universitaria.

Guillermo Barros Schelotto vuelve a sonar para dirigir a Tigres

En el banquillo también podrían presentarse modificaciones. El futuro de Víctor Manuel Vucetich como entrenador de los felinos permanece incierto, situación que habría provocado que la directiva retomara conversaciones con Guillermo Barros Schelotto.

El estratega argentino vuelve a figurar como una alternativa para hacerse cargo del equipo y las negociaciones habrían sido reactivadas, por lo que su nombre nuevamente toma fuerza dentro de los planes deportivos del club.

Rómulo Zwarg vuelve a entrenar con el equipo

Mientras se define el futuro administrativo y deportivo de Tigres, el plantel también recibió noticias positivas en el terreno de juego.

Rómulo Zwarg regresó a los entrenamientos al parejo de sus compañeros y existe expectativa de que pueda estar disponible para enfrentar al América en la última jornada del Apertura 2026.

De esta manera, Tigres atraviesa días de posibles cambios en su estructura, con varios nombres sobre la mesa tanto para los puestos directivos como para la dirección técnica.