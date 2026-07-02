Karim López inicia su camino en la NBA con los Grizzlies tras el Draft

Karim López comienza su aventura en la NBA con una meta a corto plazo: mostrarle a todos los equipos que lo dejaron pasar durante el Draft que cometieron un error. El joven delantero de 19 años aguarda su debut en la Summer League con los Memphis Grizzlies, equipo que lo obtuvo en un cambio con los Detroit Pistons, luego de haber sido elegido en la posición 21 del reclutamiento.

Sí tal vez estaba un poco molesto, estaba sorprendido (de haber pasado hasta el sitio 21 del Draft), pero bueno, ahora mi meta es hacer lo mejor para mostrarle a los equipos que me dejaron pasar que cometieron un error".

La velada del martes 23 de junio ya quedó en la historia del baloncesto nacional como la primera en la que un basquetbolista nacido en México es seleccionado en una primera ronda del Draft de la NBA. Con la elección de los Detroit Pistons, el sonorense Karim López se unió al chihuahuense Eduardo Nájera (segunda ronda, posición 38 Rockets de Houston) como los únicos mexicanos por nacimiento en ser elegidos en el reclutamiento de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Soy demasiado ambicioso, creo que tengo expectativas muy altas. Para mí mismo tengo muchos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Quiero ser un gran jugador, quiero ser un jugador que contribuya a ganar, un jugador ganador, un jugador de equipos buenos y creo que es lo que estamos construyendo aquí".

A pesar del desconcierto que pudo vivir Karim López la noche del Draft en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, pues él esperaba ser uno de los primeros 15 jugadores elegidos, de acuerdo con las proyecciones de los expertos, que fuera la posición 21 tiene un significado especial para él, una que tal vez encierra un significado de suerte.

Ya viéndolo bien, salir en la posición 21 puede ser algo bueno, pues ese es el número que usó mi papá (Jesús Hiram López Mondaca) como jugador".

El joven basquetbolista hermosillense ha vivido un rápido proceso de madurez. Con 19 años de edad y muchos kilómetros recorridos en ligas como la española y la australiana, de donde dio el brincó a la NBA, sabe que no hay un camino definido para que un mexicano se una a la liga estadounidense. El de él fue dejar la comodidad de la casa para vivir en España a los 16 años y así curtirse al calor de las exigencias en las escuelas formativas del Juventud Badalona.

Mi objetivo para la Summer League es claro, simplemente quiero ir, quiero jugar, quiero competir, pero antes que nada, quiero ganar... Es lo más importante siempre. Quiero obviamente mejorar, agarrar química con mis compañeros, irnos conociendo, saber aprender a jugar juntos, saber cómo pensamos y cómo funcionamos cada uno.