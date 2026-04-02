Kylian Mbappé revela su lucha contra la discriminación racial

Kylian Mbappé, actual referente del Real Madrid, ha roto el silencio sobre el capítulo más sombrío de su carrera internacional. En una entrevista para el podcast The Bridge, el astro francés confesó que la discriminación racial estuvo a punto de retirarlo prematuramente de la selección de Francia tras la Eurocopa 2020 cuando sentía que los insultos eran desmedidos, pero también dejaban de lado su valor humano.

El punto de quiebre ocurrió tras fallar el penal decisivo ante Suiza. Según relató, en ese momento se sintió devastado y fue entonces cuando surgieron los fantasmas de dejar al equipo nacional como consecuencia de los insultos que la gente le propinó. "Empezaron a llamarme mono... Para mí, la selección lo era todo, y pones a gente en lo más alto que te arrastra hasta lo más bajo si no marcas. Eso cambió mi relación con la selección. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta; te quitan la cesta y te la devuelven de golpe. Todo aquello fue muy duro para mí. Me fui de vacaciones y era un muerto viviente. Caí desde muy alto. Me convertí en un héroe nacional muy rápidamente con la selección".

Para el delantero, el contraste entre la gloria de 2018 y el ataque de 2021 fue insoportable y no entendía cómo la gente podía cambiar radicalmente en un partido y, de pasar de profesarle amor a convertirlo en el peor villano e insultarlo. "Quería dejar la selección francesa. Me di cuenta de que había puesto a Francia muy, muy alto en mis prioridades, pero en cuanto fallé, mucha gente empezó a llamarme mono e insultarme. Y me pregunté: ¿Son estas las personas por las que lucho en el campo?", admitió Mbappé.

"Caí desde muy alto, porque mi primer torneo con Francia fue el Mundial de 2018, lo gané, era una especie de héroe nacional, era muy joven. Y en el siguiente torneo te llevas eso en la cara. Es duro".

La crisis escaló hasta una reunión con el entonces presidente de la FFF, Noël Le Graët. Mbappé fue directo: "Quedé con Le Graët y le dije que no volvería a jugar. Pensé para mis adentros: ´Estoy jugando para gente que, si no marco, pensará que soy un mono´ y pensé que no podía jugar para gente así". © 2025 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.