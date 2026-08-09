La Raza avanza a la final de softbol tras vencer a Potros

El equipo de La Raza completó la limpia sobre Potros con triunfo de 8-4 en extrainnings, y selló su pase de entrada a la final en la categoría Intermedia de la Liga Nocturna de Softbol del Oriente.

En el cotejo que se disputó en el campo Jorge Luis "Zurdo" Vielma, La Raza fue impulsada por un contundente ataque comandado por Eduardo Flores, Luis Guerra, Carlos Flores y Cristian Hernández, quienes batearon de 4-2; por su parte, Antonio Arizpe mostró gran nivel en el círculo de pitcheo y se agenció el éxito lanzando toda la ruta.

Del lado de los "cuacos", Rito Núñez lanzó ocho entradas completas y terminó cargando con el peso de la derrota que sentenció la eliminación.

En el primer episodio, Eduardo y Carlos Flores timbraron para adelantar 2-0 a La Raza; sin embargo, los Potros respondieron con contundencia y lograron darle la vuelta al score momentáneamente. Rito Núñez descontó en el segundo rollo, Matías Núñez agregó una más en la cuarta, mientras que Víctor Ramírez y Abdel Rodríguez anotaron en el quinto episodio para remontar 4-2.

Ya en la séptima tanda, La Raza tuvo una oportuna reacción que le permitió emparejar el score con timbres de Antonio Arizpe y Cristian Hernández, mandando el cotejo a extrainnings. En esta instancia, el triunfo fue sentenciado con un explosivo rally de cuatro carreras y una sólida actuación de Arizpe para sacar los tres outs.