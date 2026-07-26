México gana oro en tiro con arco: Alejandra Valencia brilla en Santo Domingo

La delegación mexicana inició con fuerza su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo femenil de tiro con arco recurvo conquistó la medalla de oro tras imponerse a Colombia por marcador de 5-1, confirmando a México como una de las grandes potencias de esta disciplina.

El conjunto tricolor tuvo una actuación sobresaliente en la final y se quedó con el primer lugar del podio gracias al talento de las arqueras olímpicas Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, quienes demostraron precisión y temple en cada lanzamiento desde la línea de tiro.

La final ante Colombia, equipo integrado por Ana María Rendón, Isabel Forero y Tania Arias, estuvo marcada por la tensión y la exigencia, pero las mexicanas lograron imponer condiciones para quedarse con la victoria en tres sets.

Con esta presea dorada, México suma un resultado clave en sus aspiraciones de liderar el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La jornada también fue histórica para el tiro con arco mexicano en la rama varonil. El equipo conformado por Matías Grande, Francisco Padilla y Raúl Rodríguez consiguió otro oro tras vencer a Colombia en una final cerrada que terminó con marcador de 6-2.

El duelo masculino se definió en el cuarto set, donde México aprovechó una mejor ejecución de sus disparos para superar al conjunto colombiano y subir nuevamente a lo más alto del podio en Santo Domingo.

Con estos resultados, la delegación mexicana manda un mensaje contundente desde el inicio de la competencia y reafirma su protagonismo internacional en el tiro con arco.