Petroleros vencen a Bravos 5-2 en la Liga Ribereña

Los Petroleros explotaron la ofensiva en la quinta entrada, con una producción de tres carreras que fue coronada por el segundo cuadrangular de la tarde de Leonardo Treviño, para labrar una victoria por pizarra de 5-2 sobre Bravos, en duelo correspondiente a la quinta serie de la Liga Ribereña de Béisbol.

La novena petrolera tomó la delantera en el fondo del primer episodio. Leonardo Treviño hizo sonar el aluminio con su primer jonrón de la tarde para estrenar el marcador, mientras que Miguel Linares cruzó el plato impulsado por Héctor Alvarado, colocando el 2-0.

Los Bravos emparejaron los cartones en la cuarta entrada, cuando Máximo y Santiago González fueron remolcados por Anthony Fabela, quien respondió con un triple oportuno. Sin embargo, Petroleros recuperó el comando en la quinta tanda. Treviño volvió a conectar batazo de vuelta entera, llevándose por delante a Dante Morales, y Néstor Flores conectó doblete productor para enviar a Miguel Linares al plato y establecer la ventaja definitiva de 5-2.

En la lomita del Deportivo AHMSA, Hugo Flores soportó la victoria con labor de cinco entradas y dos tercios, en las que permitió dos carreras y tres hits, otorgó una tercia de pasaportes y recetó nueve ponches; por su parte, Anthony Fabela cargó con el descalabro. A la ofensiva, Leonardo Treviño se erigió como el MVP al batear de 3-2, con su par de cuadrangulares, para comandar el ataque ganador.