Aleco Irarragorri es operado de emergencia tras goleada de Santos Laguna

Aleco Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego del encuentro en el que su equipo derrotó 5-0 a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corona. Tras presentar molestias físicas, el directivo recibió atención médica y fue sometido a una operación de vesícula biliar durante la madrugada.

A través de un comunicado, la institución lagunera confirmó que la cirugía concluyó satisfactoriamente y señaló que su presidente permanecía en la sala de recuperación, con una evolución favorable.

El club también informó que el alta hospitalaria y el tiempo de reposo serán determinados por los médicos, de acuerdo con el avance de su recuperación. Mientras tanto, la institución dará a conocer cualquier actualización sobre su estado de salud.

Irarragorri agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras darse a conocer la noticia.

Santos Laguna atraviesa una racha positiva

La intervención médica ocurre en un momento favorable para el conjunto verdiblanco, que acumula cinco triunfos consecutivos y ocupa el octavo puesto de la clasificación con 18 puntos. Estos resultados mantienen al equipo en la pelea por un lugar en la liguilla, siempre que conserve su rendimiento en los próximos compromisos.

En las últimas semanas, Aleco Irarragorri ha ganado protagonismo entre los seguidores del futbol mexicano, en parte por sus declaraciones públicas de confianza en Santos Laguna, incluso cuando el equipo atravesaba momentos complicados y se encontraba cerca de los últimos lugares de la tabla.

Sus apariciones y mensajes se volvieron tema de conversación en redes sociales, donde algunos aficionados le atribuyeron parte del mérito por el repunte deportivo de los Guerreros.

Por ahora, el presidente del club deberá concentrarse en su recuperación y permanecer alejado temporalmente de la actividad pública. La institución continuará informando sobre su evolución médica y la fecha en que podrá retomar sus actividades.