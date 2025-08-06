La Familia Remonta ante Los Peña en un Partido Intenso de la Categoría Mixta

En uno de los partidos más intensos de la categoría Mixta, el conjunto de La Familia vino de atrás para rescatar un valioso ante Los Peña, rival al que superó en tres sets.

El conjunto peñista comenzó con el pie derecho al adjudicarse el primer set con parciales de 25-22, jugando a un nivel superior. Sin embargo, la escuadra familiar no tardó en ajustar su estrategia y reaccionó con fuerza, llevándose el segundo parcial por 25-21 para empatar la contienda y obligar a un tercer capítulo.

Con el partido nivelado, el set definitivo se jugó a toda intensidad y cada punto fue peleado con hasta el límite. Finalmente, La Familia logró concretar la remontada y sellar la victoria con un cerrado 15-13, sumando así una valiosa victoria en su camino por clasificar a la siguiente fase.

GANÓ LEONES

Otro enfrentamiento de alto voltaje lo protagonizaron los equipos de Leones y Monkeys, en un duelo que también se definió en tres capítulos. Los Monkeys sorprendieron en el inicio al imponerse por 25-18, pero los melenudos no aflojaron y fueron creciendo con el paso del partido.

Con una gran reacción y los ajustes necesarios en la cancha, los melenudos emparejaron el marcador con un cerrado 25-23 en el segundo set, y ya en el tercero y definitivo, lograron imponerse por 15-12 para agenciarse un fenomenal triunfo, después de una contienda bastante sufrida.