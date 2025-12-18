Jugadores infantiles de Monclova buscan lugar en selección Furiazul

La Liga de Béisbol Furiazul continúa dando pasos firmes en el proceso de conformación de la selección que representará a Monclova en la edición 2026 de la MLB Cup, certamen que se llevará a cabo en el primer semestre del próximo año y reunirá a los mejores talentos infantiles del país.

Bajo la supervisión de un experimentado cuerpo de entrenadores, un nutrido grupo de jugadores provenientes de los distintos equipos que integran la Liga Furiazul participó el pasado fin de semana en un try out, el cual tuvo como principal objetivo detectar y evaluar a los peloteros con mayor proyección para integrar el representativo.

Las acciones se desarrollaron en el diamante del Parque Xochipilli, escenario en el que los pequeños beisbolistas disputaron un juego de fogueo que les permitió mostrar sus habilidades tanto a la defensiva como a la ofensiva. Durante el encuentro, los jugadores demostraron entrega, disciplina y talento, conscientes de que cada jugada era una oportunidad para acercarse al sueño de portar el uniforme de la selección Furiazul.

Entrenadores y directivos de la Liga siguieron de cerca el desempeño individual y colectivo de los participantes, tomando nota de aspectos técnicos como el bateo, el fildeo y el pitcheo, elementos clave para comenzar a delinear la base del roster que empezará a tomar forma a inicios del año entrante.

Este proceso de visoría continuará a principios de año, ya que se tiene contemplado realizar más convocatorias y juegos de preparación durante los primeros meses de 2026. El objetivo es conformar un equipo sólido y competitivo para representar a Monclova en uno de los torneos infantiles más prestigiosos del béisbol nacional, como lo es la MLB Cup.