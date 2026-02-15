Inauguran Liga de Béisbol Juvenil Nuevos Valores JC en Monclova

La primera campaña de la Liga de Béisbol Juvenil "Nuevos Valores JC" tendrá como protagonistas a 12 competitivas escuadras representantes de Monclova, Frontera, Sacramento, Sabinas y Muzquiz. La justa inició ayer con una lúcida ceremonia realizada en el Parque Diana Laura del Club Marlines.

Acereros, Academia "Pilo" Ramos, Sultanes, Padres, Raptors, Rangers, Rieleros, Venados del Cetis 46, Astros de Sacramento, Indios de Muzquiz, así como Bravos Blanco y Bravos Gris de Sabinas, desfilaron sobre el diamante para presentarse como los contendientes al campeonato del recién creado circuito para peloteros de 17 a 20 años.

Por otro lado, el evento inaugural tuvo la presencia de diferentes autoridades e invitados especiales. Javier García Castillo y Raymundo Palomo, directivos de la Liga, encabezaron el presídium, acompañados por el diputado local Tony Flores, el empresario y promotor deportivo Holman Salas, Juanita Vázquez, presidente del Asilo de Ancianos de Monclova, y otros patrocinadores e impulsores de la liga, como Iván Rodríguez, Raúl Adame, Antonio Ríos, Antonio Córdova y Enrique Estrada.

Luego del protocolo de honores a los símbolos patrios, en los que participaron la escolta del Instituto Maxion-Inmagusa y la banda de guerra del Conalep Monclova, el disputado Tony Flores hizo la declaratoria inaugural y posteriormente tomó el bat para el simbólico primer lanzamiento, el cual hizo Javier Castillo, mientras que Holman Salas fungió como catcher y Raúl Adame fungió como ampayer.