La selección mexicana sub 17 avanza a dieciseisavos del mundial 2025

CIUDAD DE MÉXICO

11-Nov-2025.- Con el rosario en la mano y de panzazo, la Selección Sub 17 avanzó a los dieciseisavos de Final del Mundial, gracias a que Arabia Saudita perdió 2-0 ante Malí y en tarjetas, el Tricolor fue mejor.

El equipo mexicano está en la siguiente fase con una victoria y dos derrotas, pero ahora le toca enfrentar a la Selección de Argentina, que llega a esta Fase invicto con tres victorias al hilo, 11 goles a favor por tres en contra.

¿Cómo logró México avanzar a la siguiente fase?

El Tricolor se metió a la segunda ronda gracias al criterio de Fair Play, ya que estaba empatado en todos los rubros con Arabia, solo que México llegó sin expulsiones y el conjunto árabe tuvo dos rojas.

Los dirigidos por Carlos Cariño acumularon 7 tarjetas, pero las expulsiones al final definieron el pase para el Tricolor, que solo espera día y hora para enfrentar a la Albiceleste.

El equipo mexicano solo pudo vencer en la ronda de Grupos a Costa de Marfil por 1-0, perdió frente a Corea del Sur por marcador de 2-1 y ante Suiza por 3-1.

¿Qué desafíos enfrenta México en el próximo partido?

Carlos Cariño tendrá que trabajar arduo en el tema de la definición para ver si les alcanza para dejar fuera a Argentina, líder del Grupo D, y uno de los favoritos para llevarse el título.

En esta categoría, México ha tenido resultados sobresalientes, en el 2005 levantaron el título de la mano de Jesús Ramírez y en el 2011 también se adjudicaron el primer lugar con Raúl Gutiérrez al frente.