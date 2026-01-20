Liga Mayor de Fútbol arranca Torneo Invernal 2026 en San Buena

La Liga Mayor de Fútbol cerró oficialmente el registro de clubes y se declara lista para poner en marcha su primera campaña del año, misma que dará inicio este fin de semana.

Serán 10 las escuadras participantes que tomarán parte en el Torneo Invernal 2026 del tradicional circuito de balompié de veteranos, el cual arrancará actividades el próximo sábado con 5 encuentros programados de manera simultánea a partir de las 4:00 de la tarde, en distintos campos de la ciudad.

El duelo que acaparará los reflectores será el protagonizado por el Cruz Azul de San Buena, actual campeón del Fútbol Mayor, que iniciará la defensa de su título en la cancha de la FCA, donde se medirá ante el conjunto fronterense de los Amigos de Garín.

A su vez, el Real San Francisco, líder general de la campaña anterior, buscará arrancar con el pie derecho cuando enfrente al conjunto de Médicos, en el campo del CECyTEC Norte, en tanto que el histórico Atlético Español hará su presentación ante la aguerrida escuadra de Brujas, en duelo pactado en la cancha del Parque Xochipilli 1.

Por otra parte, en el Parque Xochipilli 2, el Deportivo Pegasso tendrá una complicada visita ante el representativo de SIMAS, mientras que la jornada inaugural bajará el telón en el campo de la Secundaria 1, escenario donde la Ferretera Villarreal recibirá la visita del Palmeiras.