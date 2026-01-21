Cruz Azul y Tigres persiguen a Toluca en la Liga MX

Desde 2023, la Liga MX premia al club que más puntos sume a lo largo del año futbolístico con un incentivo de un millón de dólares, reconocimiento que vuelve a estar en el centro de la conversación en la temporada 2025-2026.

Toluca lidera la tabla acumulada

Luego de consagrarse campeón del Apertura 2025, Toluca marcha como líder general del acumulado, aunque la pelea luce más cerrada de lo que indican los números, con Cruz Azul y Tigres siguiendo de cerca, y un segundo pelotón encabezado por Chivas, Monterrey y América que no pierde de vista el objetivo.

Los Diablos Rojos finalizaron el Apertura en lo más alto de la tabla con 37 unidades, y gracias a los 7 puntos obtenidos en las primeras tres jornadas del Clausura, presumen un total de 44 puntos. Sin embargo, Cruz Azul (41) y Tigres (40) aparecen muy cerca, lo que anticipa una lucha cerrada por el millonario reconocimiento.

El Guadalajara destaca en la cuarta posición con 38 puntos, impulsado por un arranque perfecto en el Clausura, donde ha sumado 9 unidades, comandando así un segundo grupo en el que Rayados (37) y América (36) también tienen margen para dar el salto, respaldados por la calidad de sus plantillas.

Fue en 2023 cuando Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, dio a conocer este incentivo, el cual busca fortalecer la estabilidad financiera de los clubes. Hasta ahora, América y Cruz Azul son las únicas instituciones que han logrado obtenerlo.

Precisamente la Máquina ya sabe lo que es disputar —y ganar— ese millón de dólares. En la temporada 2024/2025, Cruz Azul se jugó el reconocimiento ante Toluca en la última jornada del Clausura, rescatando un empate 2-2 en el Estadio Nemesio Diez. Con ese resultado, los celestes cerraron el año futbolístico con 75 puntos, superando a los Diablos, que terminaron con 72, para consagrarse como el mejor equipo de las fases regulares.