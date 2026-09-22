Sultanes arrasa a Marlines: victoria de 23-12 en Liga de Béisbol

Con un ataque de 29 imparables, la novena de Sultanes labró una holgada victoria por pizarra de 23 carreras a 12 sobre Marlines, en duelo que libraron el fin de semana en la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

Allen Galaviz lució en la caja de bateo con efectividad de 5-4, incluyendo un vuelacercas; René Marrero se fue de 5-5 con un batazo de vuelta entera, Edgar Pruneda conectó de 5-4 con un par de jonrones y Arturo Iracheta tuvo una jornada de 6-3, con cuadrangular, para comandar la potente artillería del conjunto sultán.

Por su parte, el abridor Jesús Espinoza se acreditó la victoria tras una eficiente labor, la cual fue respaldada con un rally de 12 carreras en la quinta tanda, en tanto que José Camarillo fue el pitcher derrotado.

ORIOLES SE QUEDA CON EL TRIUNFO

Después de igualar a 15 carreras al final en 9 entradas completas, el criterio de desempate le favoreció al equipo de Orioles al contabilizar más jugadores dejados en base para quedarse con la victoria frente al XX de Estancias.

Jorge Arredondo fue uno de los mejores bateadores de los emplumados al conectar 4 imparables en 5 turnos, secundado por Raúl Rodríguez con marca de 5-3 y Jesús Silva de 4-2; por la novena de Estancias, el toletero más explosivo fue Reyes Méndez al pegar de 5-3 con un cuadrangular.