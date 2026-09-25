Rafael Márquez analiza el futuro de la Selección Mexicana: amistoso contra Colombia

Para hablar del Barcelona, Rafael Márquez es voz autorizada. El ahora seleccionador de México es duro, pero también fiel a la realidad, al señalar que el combinado nacional está lejos de tener una dinámica como la de sus gloriosos años como defensor blaugrana.

"Ahora como entrenador yo me adapto a lo que tengo, no es que yo vaya a imponer un estilo de juego, obviamente a quién no le gustaría -yo como un jugador del Barça que fui, pues jugar como el Barcelona, pero no hay la materia prima, hay que ser coherente con el tema de cómo venimos".

Rafa Márquez también reiteró la manera de gestionar a la Selección, con bases del ciclo de su antecesor Javier Aguirre, de quien fue su auxiliar durante la Copa del Mundo 2026. "De que tengo muy poco tiempo para trabajar con el equipo, entonces continuar más o menos con lo que estaba funcionando, el estilo de juego es tal cual. Sí intentaremos obviamente dar dos pasos hacia adelante, este proceso lleva tiempo y es como plantar una semillita, estarla regando poco a poco, porque no es de la noche a la mañana".

La Selección Mexicana volverá a la acción tras despedirse del Mundial 2026 en octavos de final ante Inglaterra. Este sábado 26 de septiembre, en Baltimore, sostendrá un amistoso contra Colombia, equipo que también se despidió de la justa mundialista en octavos de final.

En ese contexto, Rafa Márquez también insistió en trabajar con lo mejor de la base que dejó el Tricolor en el verano. "Con esto se puede entender que no es que yo vaya a imponer un estilo, lo que vieron es lo que vamos a intentar continuar, después intentaremos mejorar con el tiempo, porque es poco tiempo el que tenemos ahorita, pero intentaremos aprovecharlo al máximo para poder hacer mejoras", añadió.

Rafael Márquez como jugador del Barcelona logró importantes títulos además de ser parte de la mítica etapa del sextete en el 2009. En su vitrina resaltan 242 partidos oficiales y 13 anotaciones. Con los culés arribó en el 2003 y consiguió dos títulos de Champions League, cuatro de primera división española (LaLiga), un título en el 2009 de Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres ediciones de la Supercopa de España.

En su etapa como entrenador del equipo B, Rafael Márquez entre el 2022 y el 2024 registró 82 partidos dirigidos (dos temporadas). También fue parte del desarrollo futbolístico de figuras como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Héctor Fort y Marc Casadó.

En el arranque de su ciclo como seleccionador, Rafael Márquez dejó ver su gratitud para Javier Aguirre y Pol Lorente, quien dejó su cargo de preparador físico en la Selección Mexicana para seguir al Vasco en su nueva etapa como entrenador del Valencia en España. "Les deseo mucha suerte ya estoy muy agradecido con ellos aprendí muchísimo de Javier. Y seguramente sé que van a tener éxito y solo eso agradecerles el apoyo que me brindaron en su momento".