Lionel Messi lidera a Argentina en semifinal contra Inglaterra en Atlanta

Inglaterra se prepara para un enfrentamiento cargado de historia y adrenalina. El seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, calificó la semifinal ante Argentina como un duelo "intenso y emocional", reconociendo el peso de uno de los grandes clásicos del fútbol mundial. Aunque los enfrentamientos entre ambas naciones suelen estar vinculados a hitos históricos —desde la rivalidad política hasta las gestas de Maradona en México 1986—, Tuchel ha optado por centrarse exclusivamente en el presente. "No hablamos de los acontecimientos históricos. El partido en sí ya es lo bastante icónico y la tensión es lo suficientemente grande", declaró el técnico alemán en la rueda de prensa previa al crucial choque en Atlanta.

Tuchel es plenamente consciente de la jerarquía del rival. Al describir al equipo albiceleste, el entrenador destacó su madurez competitiva: "No se asustan cuando van atrás en el marcador. Son un grupo muy competitivo y experimentado en cada posición. Para mí, lo tienen todo". El técnico insiste en que Inglaterra debe imponer su estilo y su propia fortaleza, aunque admite que el objetivo es superar un obstáculo de enorme magnitud para llevar a los ingleses a su primera final mundialista en seis décadas.

El entrenador también dedicó palabras de admiración para Lionel Messi. A sus 39 años, el astro argentino lidera la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, sumando ocho tantos. "Ya no quedan palabras para este tipo de logro. Es simplemente un líder y el jugador clave", sentenció Tuchel.

De cara al encuentro, el equipo inglés llega con la moral alta y un enfoque renovado. Tras superar a Noruega en cuartos de final, Tuchel confirma que cuenta con casi toda su plantilla disponible, incluyendo al mediocampista Declan Rice, ya recuperado. El ganador de este cruce se verá las caras el próximo domingo con España, que ya ha asegurado su lugar en la final tras derrotar a Francia. "Cuanto mayor es el escenario, mayor es la tensión, pero ellos juegan con más calma. Es impresionante", reconoció Tuchel sobre los españoles, antes de reafirmar que su equipo está listo para ofrecer su mejor versión en busca de la gloria.