Campeones del Torneo Intercultural Sabana 2025 llegan a Monclova

Los campeones del Torneo Intercultural Sabana 2025 arribaron este martes a Monclova.

Los jóvenes beisbolistas y cuerpo técnico que formaron parte del combinado mexicano que se coronó el pasado fin de semana en Costa Rica, tuvieron una emotiva bienvenida de parte de sus orgullosos familiares.

Ayer por la mañana, el grupo de jugadores regresó a casa, y a su llegada fueron abordados por sus familiares. Temas como "Cielito Lindo" y "México en la piel" sonaron a todo volumen, dándole un ambiente especial al recibimiento, luego de la hazaña conseguida en el extranjero.

Lionel Ríos, Tadeo Aldape, Andy Lucio, Daniel Segoviano, Roberto Salas, Alan Salas y Jesús Oviedo fueron recibidos entre aplausos, felicitaciones y abrazos. A pesar del cansancio por el esfuerzo realizado en el terreno de juego y el largo viaje, los muchachos así como el manager Jasiel Acosta y el coach Alan Ríos se mostraron emocionados por el detalle que les fue brindado.

Acosta agradeció el apoyo de los padres de familia y habló de las dificultades que enfrentaron en Costa Rica para poder obtener el campeonato. El manager de la novena tricolor destacó el carácter que mostraron los jugadores para revertir una desventaja en la gran final y poder regresar a casa con el título.

Por su parte, los jugadores Lionel Ríos y Daniel Segoviano contaron detalles de lo que vivieron en la gran final, en la que ambos aparecieron en el momento oportuno para despegar al equipo mexicano hacia el triunfo. Luego de varios minutos de convivir, jugadores y cuerpo técnico pidieron la oportunidad de ir a sus casas a descansar, dejando pendiente el festejo para después.