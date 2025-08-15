Emocionante victoria de Liverpool sobre Bournemouth en Anfield

Con goles de Federico Chiesa y Mohamed Salah en los últimos minutos, Liverpool derrotó 4-2 a Bournemouth de manera agónica en el partido que marcó el arranque de la Premier League 2025/26; Julián Araujo terminó sin actividad.

Luego de un emotivo homenaje que el club y la afición le rindieron a Diogo Jota, Liverpool estrenó su corona en Anfield frente a los más de 60 mil aficionados que los acompañaban.

Pasando la primera media hora del compromiso, Hugo Ekitike aprovechó una serie de rebotes para entrar al área, quedar mano a mano frente a Dorde Petrovic, engañar al portero rival y definir una vez que el arquero estaba completamente vencido, anotando el primer tanto de la temporada en Inglaterra.

El marcador se mantuvo hasta que ambos se marcharon a los vestidores, sin embargo, en cuanto regresaron al terreno de juego, Cody Gakpo hizo vibrar Anfield al arrancar desde la banda izquierda, recortar a un par de adversarios y definir a segundo poste para anotar el 2-0 al 49'.

Todo parecía sentenciado a favor del actual campeón de la Premier League, sin embargo, Antoine Semenyo aprovechó un contragolpe y el pase perfecto de David Brooks para acercar a los visitantes en el marcador (2-1 al 64´).

Apenas 12 minutos más tarde, el mismo Antoine Semenyo llevó el hilo de un nuevo contragolpe para definir a segundo poste y concretar el 2-2 que hacía soñar a los de Julián Araujo... solo que no se había dicho la última palabra.

Como era de esperarse, Liverpool rompió lanzas y se fue con la mayor parte de sus hombres a campo rival y, aprovechando un rebote dentro del área, Federico Chiesa no se lo pensó dos veces para empalmar el esférico de primera intención y hacer estallar el recinto en el que meses atrás celebraran junto a su afición; Mohamed Salah sentenció con el 4-2 final al 90+4´.

El siguiente partido de la Premier League para Liverpool será el lunes 25 de agosto, cuando visiten a Newcastle en St. James' Park, mientras que Julián Araujo intentará tener sus primeros minutos en la temporada cuando Bournemouth sea local ante Wolverhampton.