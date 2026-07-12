Queens se coronan campeonas en la Liga Municipal de Softbol Femenil

Las Queens le hicieron honor al nombre al subir al trono de la categoría B-1 de la Liga Municipal de Softbol Femenil, tras completar la limpia sobre Mitoteras con victoria de 10 carreras a 4 en el segundo encuentro de la serie final.

Ayer en el diamante de la Unidad Deportiva, las reinas atacaron desde temprano y tomaron el control del score con un rally de 4 carreras en la inicial, el cual elaboraron Ximena Villalobos, Renata Medrano, Nina Guevara y Victoria Mendoza. Por su parte, las Mitoteras respondieron en la parte baja de la misma tanda con timbres de Ema Trejo y Concepción García para el descuento.

En la tercera tanda, Ximena Villalobos agregó una rayita más a la cuenta de las Queens, a la vez que Trejo volvió a aparecer en el cierre de la tercera con una carrera más para las Mitoteras, poniendo los cartones 5-3.

Las soberanas no dejaron de atacar y en la cuarta tanda cayó la sexta anotación con jonrón solitario de Victoria Mendoza, luego Greis Castillo sumó una más en la quinta, Larissa Barrón cruzó el pentágono con otra rayita en la sexta, mientras que en la parte alta del séptimo rollo timbraron Castillo y Lucía Contreras para completar la decena y ponerle el cerrojo a la ventaja que valió el título.

Para el fondo de la séptima entrada, Karla Rangel intentó despertar a las Mitoteras con la cuarta anotación, pero sólo le alcanzó para recortar la diferencia en los cartones finales.

En el centro del diamante, Renata Medrano lanzó toda la ruta para abrirle el camino hacia el trono a las Queens, en tanto que Juany García se llevó la derrota. Por su parte, Victoria Mendoza fue la mejor bateadora del equipo campeón al pegar de 3-2 con jonrón y triplete.