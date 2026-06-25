Lobos vencen a Estancias 8-7 en la Liga de Béisbol 60 años y más

Con el daño hecho en los primeros tres episodios, el equipo de Lobos alcanzó a sellar una victoria por pizarra de 8-7 sobre XX de Estancias y dio el primer paso hacia la semifinal, en la Liga de Béisbol de 60 años y más.

En juego que abrió la serie, el pasado miércoles en el Parque Ferrocarrilero, la novena de Estancias estrenó el score en la parte alta del primer rollo con timbres de Ramiro Sánchez y Francisco Aguilar; pero la manada no se dejó y niveló los cartones en el fondo de la misma entrada con anotaciones de Leobardo Espinoza y Reginaldo Sánchez.

El XX recuperó la delantera en la segunda tanda con anotaciones de Ramón Ríos y Gerardo Abrego, sin embargo, el ataque de Lobos volvió a responder de forma oportuna y certera. En el cierre del segundo episodio, los licántropos elaboraron un rally de 5 por medio de Alberto Hernández, Espinoza, Sánchez, José Luis Zapata y Antonio del Bosque, el cual le dio una cómoda ventaja de 7-5 y prácticamente perfiló el triunfo.

Para la tercera entrada, los de la franela celeste se acercaron con una rayita pintada por Isidro Méndez, mientras que en la parte baja de la misma, Reginaldo Sánchez contribuyó con su tercera carrera de la tarde y se encargó de remachar la ventaja de Lobos.

El conjunto de XX hizo la intentona, pero apenas le alcanzó para descontar con anotaciones de Francisco Machado en el quinto capítulo y Gerardo Abrego en la séptima tanda, para terminar cargando con la derrota en el primero de la serie.

El acierto fue para Armando Gallegos quien lanzó los 7 innings, respaldado al ataque por Leobardo Espinoza y Antonio del Bosque quienes pegaron de 3-2; a su vez, Baldemar Díaz se llevó el revés.