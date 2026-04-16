Lobos de la Liga logran victoria: Armando Gallegos destaca en el montículo

Armando Gallegos tiró 7 sólidas entradas y contó con oportuno respaldo de su ofensiva para guiar a los Lobos a su tercera victoria de la campaña, tras superar por pizarra de 3-1 al XX de Estancias en encuentro que disputaron el miércoles por la tarde en el Parque Ferrocarrilero.

Gallegos finalizó la ruta con una anotación y 4 imparables en contra, además de otorgar 5 bases por bola y un pelotazo, a cambio de 5 ponches recetados, para bajar de la lomita con el acierto en su cuenta personal, mientras que Raúl Hernández sufrió el descalabro lanzando 3.1 innings, siendo relevado en la cuarta tanda por Baldemar Díaz.

Los Lobos se pusieron al frente del score en el primer capítulo con una rayita pintada por Alberto Hernández; posteriormente, Reginaldo Sánchez cruzó el plato en la cuarta entrada para ampliar la ventaja, mientras que la tercera y definitiva fue obra de Fernando Macías, quien fue impulsado por Leobardo Espinoza con un doblete.

Por su parte, la novena de Estancias alcanzó a evitar la blanqueada en el séptimo capítulo, cuando Ramón Ríos se embazó con triple y Jorge Gutiérrez conectó sencillo para producir la carrera del descuento.

Con este resultado, los licántropos se pusieron con marca de 4 juegos ganados y una derrota en 5 compromisos disputados, mientras que el equipo de XX sufrió su primer revés y vio finalizada su racha perfecta.