Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial tras operación en el tendón de Aquiles

CIUDAD DE MÉXICO, 12-Mar-2026.- El América informó que Luis Ángel Malagón fue operado y será baja entre seis y ocho meses tras la reparación del tendón de Aquiles.

El portero de las Águilas ha posteado en sus historias de Instagram diferentes mensajes de ánimo, recibidos por parte de sus seres queridos. El pasado martes se lesionó en la visita al Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Fuera del que sería el primer Mundial de su carrera, ahora Malagón debe enfocarse en su rehabilitación, a la espera de que a finales de año pueda regresar a las canchas.

Si bien la Selección Mexicana tiene una oncena de lesionados, dos de ellos están descartados debido a la gravedad como el caso de Malagón y Jesús Orozco Chiquete, además de que también es difícil que el lateral Rodrigo Huescas pueda recuperarse plenamente.

Luis Ángel tenía su plaza segura en la Copa del Mundo. La pelea se enfocaba en ganar la titularidad ante la competencia de Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.