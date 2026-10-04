Lamine Yamal destaca en la selección española, según Luis de la Fuente

Luis de la Fuente elogió este sábado a su joven estrella Lamine Yamal tras ganar 3-1 a la República Checa, asegurando que está "en camino de convertirse en un jugador de leyenda".

"No deja de sorprendernos, es que tiene tanto talento, tanta calidad. Del mejor Lamine queda muchísimo por ver todavía", dijo De la Fuente tras el encuentro de la Liga de Naciones.

"Tiene mucho que ofrecer porque tiene tanta clase, tanto talento, tantas posibilidades. Lo que pasa es que está creciendo a pasos agigantados", aseguró el seleccionador español.

"Ya es un referente para nuestra selección, un futbolista de mucho peso específico y lo celebramos que sea así", insistió De la Fuente, convencido de que Lamine "está en camino de convertirse en un jugador de leyenda".

El extremo de la Roja abrió el marcador del encuentro antes de ser retirado en el descanso para tratar de gestionar sus minutos.

De la Fuente volvió a destacar la concentración de partidos en poco tiempo, subrayando que es "bastante difícil mantener ese equilibrio entre rendimiento y salud (de los jugadores)".

El seleccionador español admitió que el gran número de cambios introducidos este sábado contribuyó a que España mostrara una cara más gris en el segundo tiempo.

"Cuando vas cambiando a muchos jugadores, vas metiendo gente nueva y al final vas cortando el ritmo. Y no ayuda demasiado a dar continuidad al juego", admitió De la Fuente.

El seleccionador español también consideró que la proximidad del partido contra Croacia el martes, en el que sus jugadores podrían sellar el pase a cuartos de final, pudo llevar a algunos jugadores a cuidarse.

"Entonces, todo ese cúmulo de circunstancias hace que el partido al final se salga un poquito y pierda finura, pierda la agilidad que tiene que tener", afirmó.

Respecto a Croacia, que perdió 7-0 ante Inglaterra, De la Fuente consideró que el varapalo puede hacer que salgan con más fuerza el martes.

"Esto lo único que significa es que el próximo partido van a salir mucho más motivados, mucho más exigidos, mucho más activados, porque es una derrota muy dura", concluyó.